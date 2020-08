TS – Inter, assist da Mourinho per Ndombele: si cerca l’intesa sulla contropartita

L’Inter, in vista della prossima stagione, potrebbe intervenire pesantemente sul centrocampo: via le geometrie di Brozovic, dentro calciatori muscolari che possano coprire le spalle a Eriksen. In tal senso, l’ultimo nome accostato ai nerazzurri è quello di Tanguy Ndombele, francese del Tottenham protagonista di un’annata con più ombre che luci. Secondo Tuttosport, un assist importante può arrivare da José Mourinho:

“L’Inter ha puntato Tanguy Ndombele, che, nelle ultime tre gare giocate in Premier, è sempre finito in tribuna, segno evidente di un feeling ormai incrinatosi con José Mourinho. Il quale, proprio per questo, può utilizzare un esubero pagato a peso d’oro (oltre 60 milioni) soltanto un’estate fa dal Lione per arrivare a Milan Skriniar, reputato come sostituto ideale per Vertonghen. In questo caso, si tratterebbe di uno scambio alla pari, vista la valutazione simile che hanno i due giocatori. Diverso il discorso se nell’affare dovesse entrare Ivan Perisic che può essere valutato i 20 milioni per il diritto di riscatto non esercitato dal Bayern: il tutto anche se il croato punta ancora a restare in Baviera, trattativa che entrerà nel vivo dopo la Champions. Al momento non è nei radar del Tottenham Marcelo Brozovic però il croato, potrebbe trovare asilo in Premier dove ha mercato“.