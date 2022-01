Assogna: “Vittoria Inter non è fortuna. E c’è una giocata che non è stata valorizzata”

Il giornalista ha analizzato la gara con il Venezia e si è soffermato sull'azione che ha portato al gol di Dzeko, quello decisivo

«Si dice che sia fortuna quando si vince in rimonta all'ultimo minuto, ma non è così. Anche la Lazio di Inzaghi faceva spesso questo tipo di vittorie. C'è condizione atletica, capacità di tenere la concentrazione altissima. Poi ieri vedevo la partita e mi dispiace non sia stato valorizzata una giocata straordinaria, come Brozovic va a riconquistare palla in occasione del gol di Dzeko e fa un solo tocco per mettere palla in verticale per Dumfries. Una giocata straordinaria se pensiamo che è stata fatta al novantesimo, con quella pressione e con quello sforzo fisico. Una giocata eccellente»