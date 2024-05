Raoul Bellanova sta disputando una grande annata con la maglia del Torino: il club granata lo ha riscattato in estate dal Cagliari per 7 mln, anticipando l'Inter che ha deciso di non riscattarlo subito dal Cagliari.

Bellanova - secondo quanto riportato da Tuttosport, è uno degli obiettivi dell'Aston Villa di Unai Emery, "che ha mandato nel weekend un suo emissario in Italia per studiare un paio di possibili obiettivi da pescare in Serie A". Bellanova - visionato nei mesi scorsi anche da United e West Ham - piace tanto ai Villans ma il Torino spara alto, chiedendo 25 mln di euro per l'ex Inter. L'alternativa, secondo Tuttosport, è Dumfries che potrebbe lasciare l'Inter in caso di mancato accordo per il rinnovo di contratto con i nerazzurri.