Aston Villa su Coutinho, Gerrard: “Giocatore speciale. Se guardate su Wikipedia…”

Il tecnico dell'Aston Villa conferma l'interesse nei confronti del brasiliano che in questa finestra di mercato lascerà il Barcellona

Philippe Coutinho potrebbe tornare in Premier League in questa finestra di mercato. L'Aston Villa è uno dei sei club inglesi in gara per l'ex Inter e la conferma arriva dallo stesso allenatore, Steven Gerrard: "63 presenze con il Brasile, vincitore di campionati, stagioni incredibili al Liverpool, quindi posso capire perché è cercato da molte squadre. Non credo che ti chiamino mago se non sei un calciatore speciale, ho un incredibile rispetto per lui".