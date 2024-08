Domani sera l'Atalanta sarà ospite dell'Inter al Meazza per la terza giornata di campionato. Gian Piero Gasperini, tecnico della Dea, ha diramato poco fa i convocati per la sfida: torna a disposizione Ademola Lookman dopo le assenze contro Lecce e Torino, mentre sono out Scalvini, Scamacca, Sulemana, Kolašinac, Bakker, Zaniolo e Hien (per una forte influenza). Assente anche il nuovo acquisto Kossounou, mentre prima convocazione per i nuovi Bellanova, Cuadrado e Rui Patricio.