EDICOLA CDS – ‘Cornuti e mazziati’: Atalanta ko in 10 per 80′. Milan, riposa Ibra con Stankovic

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani: si parla della sconfitta dell'Atalanta e la sfida tra Milan e Stankovic

Il Corriere dello Sport apre l'edizione di giovedì 25 febbraio con il ko dell'Atalanta nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid: "Cornuti e mazziati". Il quotidiano aggiunge: "Terza sconfitta in Champions: il Real passa a Bergamo nel finale. Dopo i rigori negati a Juve e Lazio, Atalanta ko in dieci per 80'".