Atalanta, Demiral: “Qui tutto è possibile. Scudetto? Sposo la linea Gasperini”

Le parole del centrale della Dea: "Siamo una bella squadra, con calciatori adatti per caratteristiche al calcio che vuole il mister"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Merih Demiral, centrale dell'Atalanta, ha parlato così delle possibilità della Dea di conquistare lo scudetto: "Siamo una bella squadra, con calciatori adatti per caratteristiche al calcio che vuole il mister. Non so se stiamo facendo qualcosa di speciale, ma ciò che si prova a giocare in quest’Atalanta è che tutto è possibile. Scudetto? Sull’argomento sposo la linea Gasperini: finché non sono primo in classifica non ne parlo".