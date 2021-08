Atalanta, Demiral si presenta: “Ho già vinto in Serie A. Voglio farlo anche qui”

Le dichiarazioni del difensore arrivato dalla Juventus per sostituire l'argentino Romero finito al Tottenham

Merih Demiral, neo difensore dell'Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali del club all'inizio della nuova avventura: "Voglio vincere un trofeo con la maglia dell'Atalanta, è il mio obiettivo. Sono molto felice, vengo in una grande squadra con grandi tifosi, per me è una nuova opportunità molto importante. Sono giovane ma con una certa esperienza, Gasperini è una grande figura: di lui ho sempre sentito che gli allenamenti sono duri, è un grande allenatore e con lui ho una grande chance. La nuova stagione? Il campionato italiano è difficile e lungo, ma questa squadra ha una mentalità forte. La Champions? L'Atalanta ci gioca da tre anni, è importante anche questo. Il motto 'La maglia sudata sempre' è adatto al mio carattere, do sempre il cento per cento. Aspetto i tifosi alla prima partita. Ho già vinto serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, adesso voglio un trofeo qui: sarebbe più speciale".