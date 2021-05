Atalanta, occhi su Dimarco in caso di cessione di Gosens: la posizione dell’Inter

L'esterno classe '97, protagonista di un'ottima stagione a Verona, è finito nel mirino di diversi top club

"Gosens sembrava in uscita già lo scorso anno, ma quella famosa offerta da 40 milioni non è arrivata e Gasperini sarebbe felice se non giungesse nemmeno ora. Perché l'Atalanta non ha necessità di svendere i suoi gioielli, ma al limite valuta le proposte irrinunciabili. Qualora invece il tedesco dovesse lasciare Bergamo, il d.s. Sartori proverebbe a portare in nerazzurro Federico Dimarco. Il laterale mancino è in prestito a Verona dall'Inter: l'Hellas ha un diritto di riscatto, ma ai neocampioni d'Italia il ritorno a casa farebbe comodo anche in ottica liste Champions".