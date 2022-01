Eco di Bergamo – Atalanta in piena emergenza per l’Inter: anche Zapata verso il forfait

L'Atalanta si avvicina alla sfida contro l'Inter con tanti dubbi di formazione dovuti a infortuni e ai positivi del gruppo squadra

"Parecchi dubbi in vista dell'Inter. Gosens non ci sarà e quasi certamente nemmeno Zapata, Boga è sempre in Africa (e alle prese con un piccolo infortunio), Djimsiti è in bilico e ci sono i positivi da tenere d'occhio (...). Da valutare anche Maehele, acciaccato (...). Rispetto al Venezia, torneranno gli squalificati di coppa Ilicic, Malinovskyi e Toloi: è comunque possibile che il quarto positivo sia uno di loro, non ci sono certezze. Se l'indisponibile dovesse essere Toloi e se Djimsiti non recupererà dalla tonsillite, in difesa resterebbero solo Demiral, Palomino e il baby Scalvini: sarebbe emergenza".