Atalanta, Gasperini: “Ci mancano 2 punti in modo pesante. Penalizzati da…”

Le parole del tecnico dei bergamaschi dopo il pareggio con il Bologna di questo pomeriggio

Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita per commentare la prestazione dell'Atalanta contro il Bologna: "Il risultato è 0-0 ma siamo soddisfatti della nostra prestazione. Sono 2 punti che ci mancano in modo pesante ma non siamo riusciti a realizzare e accettiamo il pareggio. Abbiamo avuto una superiorità notevole, soprattutto nel secondo tempo. Anche nel primo tempo abbiamo avuto delle opportunità. Sicuramente siamo stati penalizzati anche dalle condizioni del campo che stranamente non era al meglio. Le opportunità sono state veramente tante, abbiamo pressato costantemente nell'area avversaria ma non siamo riusciti a segnare. Hanno dato l'anima tutti, con grande spinta, con grande forza. Purtroppo diventa difficile quando non riesci a sbloccare queste partite."