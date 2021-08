Atalanta, Gasperini: “Nel mercato possibili imprevisti. Percassi molto attivo”

Le considerazioni del tecnico nerazzurro a proposito della campagna trasferimenti che può condizionare il precampionato

Intervenuto al canale ufficiale dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha parlato anche di mercato dopo l'amichevole persa contro il West Ham. I nerazzurri stanno riflettendo sul futuro di Zapata, che piace all'Inter, e su altre situazioni. Spiega il tecnico: "Ci sono situazioni diverse, preparazioni con periodi diversi visto che gli ultimi giocatori sono arrivati soltanto lunedì. Ma credo che alla fine riusciremo a pareggiare i conti. Luca Percassi è molto attivo, è riuscito a fare una grande operazione, questa di Demiral, non era facile sostituire un pezzo importante come Romero. Nel mercato possono succedere degli imprevisti a cui magari non pensi qualche settimana prima, ma lo vedo sul pezzo, con tante buone idee, speriamo di realizzarne alcune".