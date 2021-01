Mercato, l’Atalanta a Gomez: “O 10 mln o stai in tribuna”. Gli spifferi raccontano che…

E’ tutt’altro che semplice la querelle tra Alejandro Gomez e l’Atalanta. L’argentino, che in questi giorni si sta allenando da solo, vorrebbe infatti l’addio a gennaio gratis: il club bergamasco però non contempla assolutamente questo scenario. Scrive infatti Tuttosport: “Dopo la gara giocata a Torino contro la Juventus si è rotto qualcosa in modo irreparabile, gli spifferi in arrivo da Zingonia raccontano di un confronto tra Gomez e Antonio Percassi in cui l’argentino avrebbe chiesto la cessione a titolo gratuito trovando dall’altra parte un netto rifiuto del numero 1 dei bergamaschi. I contenuti della discussione non sono chiari, ma è evidente come Percassi e la società si siano fortemente arrabbiati.

Il mercato apre lunedì 4 gennaio, che il futuro del Papu sia lontano da Bergamo è sempre più probabile ma diventa difficile capire quale possa essere la prossima destinazione visto che l’Atalanta non ha nessuna intenzione di regalarlo: la quotazione che fanno i dirigenti orobici si aggira sui 10 milioni di euro per un’operazione, ingaggio al lordo compreso, che vale 25 milioni per chi vuole Gomez. Italia (molto difficile), America (Cincinnati?) o mesi in tribuna: queste sono le tre opzioni da monitorare con grande attenzione nei prossimi giorni di calciomercato“, conclude il quotidiano.