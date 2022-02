Atalanta, visita di controllo in Finlandia per l’infortunio di Zapata: il report

Si attendono novità nelle prossime ore sulle condizioni di Duvan Zapata in casa Atalanta. Ecco il report ufficiale del club

Si attendono novità nelle prossime ore sulle condizioni di Duvan Zapata in casa Atalanta. Ecco il report ufficiale del club: "Nerazzurri al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia in vista del quarto di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2021-2022 contro la Fiorentina in programma giovedì alle 18 al Gewiss Stadium. Sempre a parte Miranchuk. Domani, mercoledì 9 febbraio, la preparazione proseguirà con un’altra seduta pomeridiana, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.