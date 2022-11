Atalanta-Inter, gioca Brozovic? “Ieri il croato ad Appiano Gentile…”

Marcelo Brozovic ha recuperato pienamente dall'infortunio patito in Nazionale che lo ha tenuto lontano dai campi per tutto il mese di ottobre. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, però, Inzaghi non intende cambiare l'assetto della squadra:

"La gamba di Brozovic migliora di giorno in giorno e anche ieri ad Appiano il croato volava come ai tempi belli, ma l’assetto trovato dall’Inter a centrocampo, con Calha come cervello di mezzo, non dovrebbe essere cambiata per quest’ultima del 2022. Dal prossimo anno, però, Simone dovrà scegliere il regista: l’eterno Brozo o questo efficientissimo Calhanoglu?", chiosa la Rosea.