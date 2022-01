Inter, con l’Atalanta sfida cruciale. “Vietato abbassare la guardia ma Inzaghi…”

Anche Simone Inzaghi evidenzia l'importanza della sfida della sua Inter contro l'Atalanta di Gasperini al Gewiss Stadium

"Un gennaio da paura. Così Inzaghi vedeva il primo mese del nuovo anno, dopo aver chiuso il 2021 con 7 vittorie consecutive e il titolo d’inverno con 4 punti di vantaggio sul Milan. Alla ripresa del campionato, però, dopo il Bologna, ecco il filotto di fuoco con i due big-match contro Lazio e Atalanta, inframmezzati dalla Supercoppa con la Juventus". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle vittorie nerazzurre contro Lazio e Juve e in vista del match contro l'Atalanta. All'andata fu 2-2, uno dei pareggi nei big-match (compresi quelli con Juve e Milan) che sembravano evidenziare delle difficoltà di rendimento dei nerazzurri. "Poi, i nerazzurri si sono sbloccati battendo il Napoli. E, sull’onda, hanno messo sotto anche la Roma e, nel 2022, Lazio e Juve in rapida successione... Attenzione, allora, all’eccesso di entusiasmo. Che, magari, può portare ad abbassare la guardia. L’Atalanta sarà utile in questo senso", spiega il CorSport.