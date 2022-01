Atalanta-Inter domenica 16 gennaio alle 20.45: dove vederla in tv e streaming

Domenica 16 gennaio alle 20:45 l'Inter andrà in scena al Gewiss Stadium per la sfida contro l'Atalanta per la 22a giornata

Alessandro Cosattini

MILANO - Torna il campionato: domenica 16 gennaio alle 20:45 l'Inter andrà in scena al Gewiss Stadium per la sfida contro l'Atalanta, valida per la 22ª giornata di Serie A di Serie A.

ATALANTA-INTER, DOVE VEDERLA IN TV

Atalanta-Inter, in programma domenica 16 gennaio alle 20:45 sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN.

Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con curiosità, ospiti e le ultime da Bergamo prima del fischio d'inizio della sfida. Dopo il match gli approfondimenti e le interviste.