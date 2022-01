Giornale – Atalanta-Inter, Gasperini e Inzaghi fanno pretattica con due vie diverse

Il quotidiano si sofferma sulla vigilia delle due squadre nerazzurre in avvicinamento al match di questa sera al Gewiss Stadium

Mancano poche ore ad Atalanta-Inter. I due allenatori alla vigilia hanno fatto pretattica, ma in due modi diversi, come sottolinea Il Giornale. Questo il focus proposto dal quotidiano stamattina: "Pare che Gasperini abbia dribblato i giornalisti alla vigilia della partita, per evitare che le sue risposte potessero in qualche modo avvantaggiare l’Inter. Inzaghi ha inseguito lo stesso fine con un’altra via: parlare senza dire nulla. Benvenuti nel calcio del 2022, dove gli algoritmi scelgono i giocatori, i gps contano i loro passi, ma la pretattica è evidentemente quella di un tempo che si supponeva superato per sempre".