CdS – Atalanta-Inter, di Inzaghi i rammarichi maggiori. Pari agrodolce perché…

Il focus del quotidiano sulla gara disputata ieri sera tra le due squadre nerazzurre

Inter e Atalanta non sono riuscite ad andare oltre lo 0-0 al Gewiss Stadium. Il Corriere dello Sport si sofferma sui rimpianti delle due squadre: "Per Inzaghi il pari sul campo della quarta forza del torneo ha un sapore agrodolce sia perché Gasperini aveva assenze pesanti sia perché stavolta i suoi, pur tenendo di più il pallone, hanno vanificato con errori di mira ottime palle gol.

Nella serata in cui hanno interrotto un filotto di 39 incontri con almeno una rete (non succedeva dallo 0-0 contro l'Udinese del gennaio scorso), i campioni d'Italia hanno anche perso la possibilità di dare una bella “botta” a livello psicologico alle inseguitrici, ma la Dea non avrebbe assolutamente meritato di perdere perché Handanovic con due interventi da grande portiere le ha negato la rete del vantaggio. Lo 0-0, dunque, è il risultato più giusto anche se i rammarichi maggiori sono della capolista".