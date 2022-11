CorSera – Inzaghi ha sorriso con un pizzico di sarcasmo dopo Inter-Bologna quando…

"Simone Inzaghi, dopo il 6-1 sul Bologna, ha sorriso con una punta ben visibile di sarcasmo pensando alla partita di oggi a Bergamo, fondamentale per l'Inter: «Anche perché sappiamo come vengono poi accolte e valutate le nostre sconfitte». Ma del resto un'altra cosa che il tecnico nerazzurro sa bene è che cinque ko in tredici partite, di cui quattro fuori casa e di fatto tutti negli scontri diretti (se si considera che l'Udinese a metà settembre era nelle zone altissime), non rappresentano il curriculum credibile di una candidata allo scudetto".