Atalanta-Inter ore 20.45 a Bergamo. Ecco dove vederla in tv

Si gioca questa sera. al Gewiss Stadium di Bergamo la sfida tra l'Atalanta di Gasperini e l'Inter di Inzaghi

MILANO - Torna il campionato: domenica 16 gennaio alle 20:45 l'Inter andrà in scena al Gewiss Stadium per la sfida contro l'Atalanta,valida per la 22ª giornata di Serie A.