Atalanta, Koopmeiners: “Eravamo in controllo, poi abbiamo concesso gol troppo facili”

"Peccato non essere riusciti a pareggiare. Abbiamo iniziato bene, poi abbiamo subito un calo e l'Inter ne ha approfittato segnando tre gol. Siamo riusciti a rimontare fino al 2-3 ma non siamo riusciti a pareggiarla. Siamo partiti bene, avevamo la partita in controllo e infatti abbiamo fatto l'1-0, doppio abbiamo concesso due gol in maniera troppo semplice, abbiamo fatto un paio di errori che non ti puoi permettere in partite così perché queste squadre segnano subito. Fa male entrare nel periodo della sosta con queste sensazioni, specialmente in casa. Dobbiamo lavorare e tornare più forti di prima dopo la sosta"