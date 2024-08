Atalanta, ufficiale un altro rinforzo in difesa: dal Leverkusen arriva Kossonou

Nell’estate dello stesso anno viene acquistato dal Club Bruges con cui vince due campionati consecutivi oltre a una Supercoppa nazionale: in Belgio disputa complessivamente 55 partite (con all’attivo 1 gol e 2 assist) tra campionato e coppe, comprese 7 partite in Champions League (tutte da titolare contro avversari del calibro di PSG, Real Madrid, Lazio Borussia Dortmund e Zenit) e 4 in Europa League. La stagione 21/22 si apre il 17 luglio con il successo in Supercoppa belga contro il Genk (partita che gioca titolare) e, a distanza di pochi giorni, il trasferimento in Germania, al Bayer Leverkusen che lo acquista a titolo definitivo.