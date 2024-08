GdS – Sorpresa Lautaro, pronto dal 1′ per Inter-Atalanta: i dubbi nella testa di Inzaghi

I dubbi di Inzaghi

Domani Lautaro partirà almeno dalla panchina, ma non è escluso che possa strappare la maglia in extremis dall’inizio. Nuovi pensieri, infatti, affollano la testa di Inzaghi, ora non più certo di riconnettere l’iraniano al francese come sabato scorso: tutto è aperto, quella sull’argentino sarà una decisione da ponderare fino alla fine. Ok, è il primo scontro diretto e servirebbe l’artiglieria al completo, ma lo stop per le nazionali e la partenza del Toro per l’Argentina inducono prudenza. Così, mentre rimugina su chi far partire dall’inizio, Simone sa comunque che il gol non sarà mai un problema. Tra l’altro, questa stagione ha già confermato le vecchie abitudini: come nel 2023-24, l’Inter lucida le punte (ora ha pure la variante Taremi), sgorga dalle fasce (i 5 centri di Dimarco sono stati decisivi per il tricolore) e punge con gli inserimenti da dietro (dopo Calha, il centrocampista più prolifico è stato Frattesi, imprevedibile a gara in corso). Senza mai scordare l’esercito di corazzieri che va a saltare in area. L’Inter ha fisico e ha spesso esondato su palla attiva: 8 reti per lo scudetto sono nate da corner. È vero che, curiosamente, è sempre mancato il golletto nobile da punizione diretta, mentre da lontano la mira non tradisce: altre 8 si sono aggiunte al pallottoliere da tiri da fuori. Viste le premesse, con la Dea non ci si annoierà e, del resto, l’ultima volta è finita in un poker, con l’immancabile timbro di Lautaro. La storia dice che, quando l’argentino preme per giocare, spesso la spunta, ma sarà il grado di prudenza di Inzaghi a decidere. Il Toro è cresciuto e ha ancora bisogno di benzina, però tra ThuTa e ThuLa balla una lettera appena", si legge.