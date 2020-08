Atalanta-Inter, questa sera debutta la nuova maglia Away: “È ispirata a…”

Questa sera l’Inter scenderà in campo per l’ultima giornata di campionato indossando la nuova divisa Away 2020/2021.

Contro l’Atalanta, nella sfida valida per la 38.a giornata di Serie A in programma al ‘Gewiss Stadium’ alle 20:45, farà il debutto il kit che presenta una nuova grafica a rete nerazzurra. Sempre ispirata al movimento post-modernista milanese degli anni ’80, la nuova maglia Away dell’Inter ha una base bianca con linee nere e blu che formano un motivo a rete che si estende sulla parte anteriore, posteriore e sulle maniche. Lo scollo a V della maglia è blu e nero con blocchi di colore che si sovrappongono al centro e nella parte posteriore, in corrispondenza della nuca. I pantaloncini bianchi completano il look insieme alle calze bianche con la scritta “Inter”.

(Fonte: Inter.it)