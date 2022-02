Atalanta, Marino: “Scudetto? Ha ragione Allegri, noi giochiamo per l’Europa”

Il direttore generale dei bergamaschi ribadisce l'obiettivo stagionale del club, allontanando i sogni tricolori

Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro la Sampdoria: "Scudetto? Sposo la linea di Allegri, noi giochiamo per il treno dell'Europa. Sarebbe bello rimanere in lotta per la Champions, ci sono tante squadre di livello che possono dire la loro: ce la giocheremo fino alla fine, il campionato è molto lungo".