Atalanta, nessun altro caso Covid. Squadra in partenza per Roma, si gioca con la Lazio

Non sono state riscontrate altre positività nell'Atalanta nell'ultimo giro di tamponi e la squadra partirà in questi minuti

E' prevista per le 11,15 dallo scalo di Orio al Serio la partenza dell'Atalanta per Roma-Fiumicino in vista della partita all'Olimpico contro la Lazio. La società nerazzurra s'era vista costretta a rinviare il charter, per cui risultavano prenotati tre slot, venerdì alle 18 e oggi anche alle 9,30, a causa dell'annuncio di ulteriori positività emerse nel gruppo squadra. Dal nuovo giro di tamponi non sono emersi altri casi di Covid-19, che secondo indiscrezioni riguarderebbero almeno sei giocatori, compresi tre già assenti dalla partita di domenica scorsa con l'Inter. La comitiva tornerà dalla Capitale con lo stesso charter da Fiumicino a mezzanotte e mezza.