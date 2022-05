Atalanta, Percassi: “D’Amico è il nuovo ds. Le nostre vendite sono sempre state…”

Nel salutare Giovanni Sartori, l'amministratore delegato nerazzurro ha ufficializzato l'ingaggio del ds uscente del Verona

"Preciso che su Sartori la scelta è solo della società. Zamagna resta, Migliaccio pure, Fausto Vinti seguirà Giovanni perché è un suo collaboratore storico. Ci lasciamo bene con grande rispetto. Il mio obiettivo è vendergli un giocatore, quindi lo avverto di non fare il Sartori con me", scherza Percassi. Infine, due dichiarazioni programmatiche: "Le nostre vendite sono sempre state caratterizzate prima di tutto dalla considerazione che il giocatore di turno non si sentiva più coinvolto nel progetto e non era felice, o aveva dato tutto e quindi aveva aspettative diverse - la chiosa -. Giovanni è silenzioso per natura come me, meglio una parola in meno, anche se a volte non comunicare è sbagliato. Il mio impegno sarà far sì che la società possa raccontare di più quello che di solito si fa".