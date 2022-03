Atalanta presenta ricorso: chiesto il 3-0 a tavolino per la gara non disputata col Torino

Il club ha presentato il ricorso per le sanzioni non comminate al Torino per la mancata disputa della gara del 6 gennaio

Gianni Pampinella

Ricorso dell'Atalanta al Collegio di Garanzia per le sanzioni non comminate al Torino per la mancata disputa della gara del 6 gennaio. Il club bergamasco, si legge nel comunicato, ha presentato ricorso contro Figc, Lega Serie A e società granata "per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della Figc, Sezioni Unite", con la quale era stato respinto il ricorso dei bergamaschi avverso la decisione del giudice sportivo di Serie A "che aveva accolto il reclamo del Torino", "per l’effetto, deliberato di non applicare le sanzioni previste dall'art. 53 Noif per la mancata disputa dalla gara" "rimettendo alla Lega di Serie A i provvedimenti organizzativi necessari per la disputa del suddetto incontro".

L'Atalanta chiede al Collegio di Garanzia "di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di annullare e/o riformare l'impugnata decisione della Corte Sportiva d'Appello della Figc" e, "conseguentemente, nel merito, di applicare al Torino le sanzioni previste dall'art. 53 Noif, per la mancata disputa della gara in oggetto, e, in particolare, la perdita della gara del 6 gennaio" "con il risultato di 3-0 in favore" della stessa squadra orobica e "in via di subordine, di accogliere il ricorso e" "di rinviare la decisione agli organi di giustizia Figc, in diversa composizione, enunciando il principio di diritto al quale il giudice federale di rinvio competente dovrà attenersi", si legge