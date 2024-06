Atalanta, ricostruzione del crociato per Scalvini: il comunicato ufficiale

Lunghissimo stop in vista per Giorgio Scalvini: ora è ufficiale, è stato operato oggi dopo l'infortunio accusato contro la Fiorentina

Lunghissimo stop in vista per Giorgio Scalvini. Ora è ufficiale, è stato operato oggi dopo l'infortunio accusato nel recupero contro la Fiorentina: "Atalanta BC comunica che oggi, martedì 4 giugno, Giorgio Scalvini è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’intervento, eseguito dal Prof. Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo", si legge.