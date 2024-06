Spalletti perde pure Scalvini: rottura del crociato anteriore sinistro

Il sogno dell'Europeo è sfumato dopo l'ultima partita dell'Atalanta contro la Fiorentina. Scalvini si è fatto male e se tutti speravano in una distorsione al ginocchio, il problema è invece più serio del previsto. Il calciatore, che era stato convocato da Spalletti , si è rotto il crociato anteriore sinistro e salterà quindi il torneo in Germania.

Un altro forfait in difesa per il commissario tecnico dopo quello di Acerbi che non è riuscito a prendere parte alla spedizione della Nazionale a Euro 2024 a causa di una pubalgia che lo ha costretto ad operarsi.