A poche ore dalla partita casalinga di domani contro la Lazio (ore 15), l’Atalanta ha reso noto che “in seguito ai test effettuati ieri, venerdi’ 29 gennaio, il calciatore Cristian Romero e’ risultato positivo al Covid-19. I successivi test hanno dato esito negativo. Il tesserato e’ asintomatico ed e’ in isolamento a casa. La Societa’ ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorita’ per le procedure correlate”.