Sartori: “All’Atalanta vogliono venire i giovani e non solo. Mercato? Meglio non svendere”

Gagliardini e Bastoni sono arrivati entrambi dell’Atalanta. Di cessioni come quelle che li hanno riguardati ha parlato Sartori, il ds dell’Atalanta:

«Quando si parla del nostro club si parla del settore giovanile. È una cosa alla quale è stata data continuità nel tempo. Investiamo molto nelle strutture e negli acquisti e soprattutto dobbiamo pensare che Gasperini ha fatto debuttare diversi giovani e dà continuità a questo. Non ci vengono volentieri solo i giovani all’Atalanta. Ci vengono anche giocatori con più esperienza, oggi siamo sulla bocca di tutti per i risultati che stiamo facendo. Tutti vanno via mal volentieri da qui. Se le medio piccole riescono a raggiungere certe posizioni in classifica è perché le big sbagliano, altrimenti per il potenziale economico che hanno non ci sarebbe storia e i primi sei posti sarebbero in pratica sempre assegnati. Gomez, Ilicic e Zapata? Qualcuno li ha chiamati i tre tenori, credo che resteranno a Bergamo per un po’ di tempo. Mercato? In generale vogliamo cambiare poco, questa squadra ha prospettiva perché è un mix di giovani e giocatori d’esperienza. Per me sarà un mercato non di grandi movimenti sia il nostro che il mercato in generale. Piuttosto che svendere è meglio tenersi i propri giocatori e aspettare la ripresa l’anno prossimo per non svilire il valore tecnico della squadra. Credo che il prossimo mercato sarà povero».

(Fonte: SS24)