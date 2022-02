Serie A, Atalanta travolgente: 4-0 alla Sampdoria, Koopmeiners trascinatore

I nerazzurri dilagano: apre le marcature Pasalic, poi la doppietta del centrocampista olandese e il gol di Miranchuk

Torna a vincere in campionato l'Atalanta, che travolge 4-0 la Sampdoria e si rilancia nella corsa al quarto posto. Gara subito in discesa per i nerazzurri, che passano in vantaggio dopo 6 minuti con Pasalic. Sale poi in cattedra Koopmeiners: il centrocampista olandese realizza una doppietta, andando a segno alla mezz'ora del primo tempo e al quarto d'ora della ripresa. Nel finale ci pensa Miranchuk a mettere il sigillo sul match.