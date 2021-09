Atalanta, turnover pronto con vista sull’Inter: le 5 novità di Gasperini

L'allenatore dopo l'impegno in Champions League prepara diverse novità di formazione verso la sfida con l'undici di Inzaghi

La Salernitana sabato, poi l’infrasettimanale col Sassuolo e l’Inter sabato 25 settembre. Tre partite importanti per l’Atalanta dopo il pareggio in Champions League contro il Villarreal. Verso la sfida coi nerazzurri di Simone Inzaghi, Gian Piero Gasperini prepara diverse novità di formazione, come sottolinea oggi Calciomercato.com: “Sarà la prima partita di un trittico ostico e ravvicinato: martedì sera infatti arriverà il Sassuolo di Boga, sabato 25 sarà invece testa a testa con l'Inter a San Siro. Con la neo promossa quindi ecco il primo mini turnover stagionale, spazio alle seconde linee: Demiral in difesa, Koopmeiners a centrocampo, Pezzella sulla fascia, Miarcnhuk e Piccoli in attacco”, si legge.