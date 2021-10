Serie A – Atalanta-Udinese 1-1: a Malinovskyi risponde Beto nel recupero

Finisce 1-1 il lunch match della nona giornata di Serie A tra Atalanta-Udinese

Finisce 1-1 il lunch match della nona giornata di Serie A tra Atalanta-Udinese. Nonostante le tante assenze in difesa, è la squadra di Gasperini a passare in vantaggio al 56' grazie al gol di Malinovskyi che dal limite dell'area batte Silvestri. L'Udinese aumenta il forcing e nei minuti di recupero trova il pareggio con Beto che sfrutta un'uscita sbagliata di Musso. Nel finale espulso per proteste Gasperini.