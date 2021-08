Atalanta in campo contro il West Ham: Duvan Zapata parte dalla panchina

Alle 16 l'Atalanta scende in campo in amichevole contro il West Ham: Duvan Zapata non figura nella lista dei titolari

Matteo Pifferi

Alle 16 l'Atalanta scenderà in campo in amichevole contro il West Ham: Duvan Zapata, il cui profilo è seguito con grande attenzione dall'Inter, non figura nella lista degli undici titolari scelti da Gian Piero Gasperini. Il colombiano è in panchina assieme, tra gli altri, a Muriel e Pessina oltre al neo-arrivato Demiral. In avanti, Gasperini punta su Miranchuk, Pasalic e Piccoli.

Titolari Atalanta: Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Miranchuk, Pasalic; Piccoli.