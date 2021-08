Inter, post Lukaku con due attaccanti: Zapata o Dzeko e il ‘più complementare’

Il club nerazzurro, una volta ceduto Lukaku, dovrà rinforzare l'attacco di Inzaghi con due calciatori

Versioni differenti sull'affare Lukaku . La certezza comune è che alla fine il belga andrà al Chelsea. Si tratta solo di capire a quali cifre. Per il quotidiano La Repubblica l'Inter avrebbe respinto l'offerta da 110 mln + Zappacosta perché ritiene di poter incassare per il giocatore almeno 130 mln. "Alla fine, però, una proposta da 115 più bonus potrebbe demolire le resistenze". Insomma anche il giornale romano parla di 120 mln come la cifra cash giusta per arrivare alla conclusione della trattativa.

A quel punto Big Romsalirà su un volo per Londra e i dirigenti dell'Inter dovranno trovare il modo di rinforzare (anche se non potranno usare l'intera somma incassata per l'attaccante) la rosa di Inzaghi. La prima punta sarà uno tra Zapata e Dzeko. Poi arriverà una seconda punta. Lautaro è ritenuto utile in ogni ruolo dell’attacco, per questo si cercherà un giocatore come Correa ritenuto "perfettamente complementare a tutti gli altri attaccanti". Il calciatore ha chiesto di essere ceduto a Lotito. In alternativa, l'attaccante più accessibile è Keita.