Atletico Madrid, altro guaio per Simeone: dopo Joao Felix anche Dembelé positivo al Covid

Dopo la positività al Covid-19 dell’attaccante portoghese Joao Felix, un altro guaio in casa dell’Atletico Madrid, nettamente capolista della Liga: l’allenatore argentino Diego Pablo Simeone deve fare i conti con un altro caso di contagio. Questa volta a risultare positivo è Moussa Dembelé, l’attaccante francese arrivato nella capitale spagnola durante la finestra di mercato invernale.

Dembelé non ha avuto nemmeno il tempo di essere schierato e ha già contratto il virus, pertanto sarà costretto a rimanere in isolamento, dunque a saltare i prossimi impegni dei ‘Colchoneros’, in campo anche negli ottavi di finale della Champions contro il Chelsea (andata al Wanda Metropolitano il 23 febbraio, ritorno a Stamford Bridge il 17 marzo).

(Fonte: ANSA)