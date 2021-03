Slovacchia, ATS blocca Skriniar. Tarkovic: “Ricevuta nota dell’Inter: lunedì…”

Le dichiarazioni del commissario tecnico della Slovacchia Stefan Tarkovic in merito allo stop dell'ATS per i nazionali e la convocazione di Skriniar

La decisione dell'ATS di Milano di bloccare i calciatori dell'Inter in seguito al focolaio Covid , con le positività di Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij e Vecino, ha spiazzato molte nazionali europee. Tra queste c'è la Slovacchia , che attende Milan Skriniar per il triplo impegno per la selezione del CT Stefan Tarkovic nelle qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022.

È proprio il commissario tecnico Stefano Tarkovic a parlare attraverso i canali ufficiali della nazionale slovacca: "Abbiamo ricevuto una dichiarazione ufficiale da parte dell'Inter in cui si afferma che le istituzioni statali non consentono al club di giocare il prossimo incontro di Serie A con il Sassuolo, in programma sabato. Fino a lunedì 22 marzo, tutti i giocatori devono rimanere a casa e rispettare la quarantena obbligatoria e quelli convocati dalle rispettive nazionali non sono autorizzati a raggiungere i ritiri. Entro lunedì saranno effettuati nuovi tamponi e coloro che avranno quattro esiti negativi consecutivi si ritroveranno presso il centro sportivo (Appiano Gentile, ndr) proprio lunedì. Ciò significa che questa situazione vale anche per il nostro difensore Milan Škriniar. Solo lunedì saprà con certezza quale sarà il possibile sviluppo in questa situazione".