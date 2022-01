Sky – Inter, serve un attaccante: Caicedo primo nome. L’alternativa solo a una condizione

Con l'infortunio di Correa all'Inter serve un giocatore per il reparto offensivo, un giocatore può arrivare solamente in prestito

"Per questo un giocatore in più in avanti potrebbe servire e tra le ipotesi che si potrebbero valutare c'è quella che porterebbe a Felipe Caicedo, che Inzaghi conosce benissimo. L'attaccante, che ha condiviso diversi anni con l'allenatore alla Lazio, in questa stagione non sta trovando molto spazio con il Genoa e potrebbe dunque essere un profilo adatto. Ma, in ogni caso, l'Inter prenderebbe un attaccante soltanto in prestito fino a fine anno", spiega Sky Sport.