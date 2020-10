Inter, attacco a due facce: strapotere Lukaku, rabbia Lautaro. GdS sul Toro: “Scenata teatrale”

“La ricerca della felicità è un movimento costante, incessante, infinito: quando pensi di averla raggiunta, lei scappa sempre un po’ più in là. Quando peschi il solito gol spacca-partita del tuo asso, devi gestire il broncio dell’altro rimasto a digiuno”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito ai momenti di forma totalmente agli antipodi di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, con quest’ultimo che non ha gradito la sostituzione, prendendo a pugni la panchina del Ferraris.

STRAPOTERE LUKAKU – A sbloccare la partita nella ripresa ci ha pensato il solito Romelu Lukaku che pare abbia un conto aperto con il Genoa, visti i 5 gol realizzati in 3 sfide contro i rossoblù. Per l’Inter, Lukaku è diventato velocemente un fattore e, eccezion fatta per la partita dell’Olimpico con la Lazio, il belga è sempre andato in gol. E anche i numeri sono ovviamente dalla parte di Romelu, che da quando è arrivato a Milano è lo straniero con il maggior numero di reti (22) tolti i calci di rigore.

RABBIA LAUTARO – “Nella serata genovese Lautaro è, invece, sembrato l’ombra di se stesso: gli è risultato difficile perfino trovare la connection con Lukaku. L’ultima immagine della sua Champions può lasciare un residuo di rabbia: la girata da circo finita sul palo poteva valere tre punti contro il Borussia e, invece, martedì in Ucraina bisognerà risalire la corrente”, commenta invece La Gazzetta su Lautaro, deludente e poi sostituito nella ripresa con tanto di reazione esasperata in panchina. “Conte spera di ritrovarlo con l’energia di sempre e, magari, un po’ più tranquillo: l’argentino ha passato parte del primo tempo a battibeccare con Eriksen e pure con Romelu, poi al momento del cambio è arrivata la scenata teatrale”, analizza il quotidiano.