Attacco Inter, c’è un problema: “Inzaghi ha ragione quando dice che…”

A caccia del gol perduto. Già stasera col Genoa, l’Inter avrà l’occasione per farlo, prima del derby d’andata di Coppa Italia di martedì

“L’Inter continua ad avere il miglior attacco del torneo, ma il dato è la foglia di fico che non può coprire le difficoltà recenti del reparto. Rispetto alle ultime 6 giornate del girone d’andata, l’Inter, nelle prime 6 giornate del ritorno, ha segnato 11 gol meno. Domenica scorsa, per la prima volta i nerazzurri non hanno segnato a San Siro. Ha ragione Inzaghi a sottolineare che l’Inter ha continuato a produrre e che, anche contro il Sassuolo, ha tirato tantissimo. Più discutibile la deduzione: quindi non esiste un problema dell’attacco. Il problema è proprio questo: che non va in rete tutto ciò che si produce. Oggi scadono i 70 giorni dall’ultimo gol di Lautaro Martinez in campionato, 17 dicembre a Salerno. La Salernitana era ultima, oggi il Toro prova a sbloccarsi contro la penultima (Genoa). Avrà ancora a fianco Dzeko. Nelle prime 6 giornate dell’andata segnarono 8 gol, 4 a testa. Sembravano una coppia. Oggi molto meno, faticano a dialogare. Nelle prime 6 giornate del ritorno: solo 2 gol di Dzeko”, si legge.