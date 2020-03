Siluro di Libero: “Zhang come Mou. Non è un pirla. Lega indecente. Che circo la Serie A”

L’edizione odierna di Libero propone un durissimo attacco ai vertici del calcio italiano, rei di essersi schierati contro l’Inter e contro Zhang in questi giorni di polemiche. In particolare, il giornale propone un paragone tra le parole del numero uno nerazzurro e quelle rilasciate anni fa da Josè Mourinho:

“Anche nel mondo interista è nato il partito dell’«abbassiamo i toni» (ricordate? «Dobbiamo abbassare i toni, non è così che si dice? È così

che avete creato Calciopoli». Firmato: José Mourinho). Si sostiene che l’uscita via Instagram del presidente Steven Zhang contro il numero uno della Lega Serie A,gratificato dell’epiteto di «pagliaccio» (con tanto di emoticon), sia stata eccessiva, controproducente. Ma è il comportamento della Lega ad essere stato eccessivo (oltre i limiti della decenza), e controproducente per il calcio italiano. Le parole di Zhang sono state vissute come liberatorie da molti tifosi dell’Inter, e forse non solo da loro se a parlare di campionato falsato dopo le decisioni contraddittorie dei giorni scorsi, con le partite rinviate a poche ore dal fischio d’inizio secondo criteri non chiarissimi (eufemismo), sono stati tra gli altri allenatori come Liverani, Gattuso, Fonseca… Che si imputa a Zhang? Di aver ricordato che la tutela della salute dovrebbe prevalere sulla «immagine del Paese» che sarebbe compromessa dalle partite a porte chiuse? O di voler far rispettare i diritti dell’Inter, che ancora non sa quando (e se) potrà recuperare la gara con la Samp? Che circo, la Serie A“.

(Fonte: Libero)