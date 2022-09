ATTAL Group nuovo Official Partner dell’Inter: il comunicato

Il gruppo di agenzie per il lavoro sarà al fianco dei nerazzurri per la prossima stagione

ATTAL Group sceglie l’Inter per entrare nel mondo del calcio ai massimi livelli: il gruppo di agenzie per il lavoro sarà infatti Official HR Partner del Club nerazzurro per le stagioni 2022/23 e 2023/24, confermando la propria vicinanza al mondo dello sport ed ai valori che esso trasmette. ATTAL Group, tra i brand leader del settore, comprende le storiche agenzie per il lavoro Temporary, Lavorint, Tempus e Tempor ed eroga soluzioni integrate per la gestione delle risorse umane. Il marchio ATTAL Group sarà presente allo stadio San Siro, sul maxi schermo e sui LED a bordocampo, durante tutte le partite casalinghe di Campionato e Coppa Italia che disputerà l’Inter durante le stagioni 2022/23 e 2023/24.