Caso Vida, attesa per i tamponi di Brozovic e Perisic. GdS: “Inter in continuo contatto con…”

Il pericolo contagio incombe sulla Serie A. Come spiega La Gazzetta dello Sport, stavolta non è bastato attenersi al protocollo: la positività di Domagoj Vida è destinata ad entrare nella storia per essere stata comunicata a gara in corso, durante la sfida tra Turchia e Croazia, con il difensore sostituito all’intervallo.

Sono attesi in queste ore gli esiti dei tamponi nel gruppo squadra della formazione balcanica: trema l’Inter, preoccupata per i suoi calciatori Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Il primo era stato immortalato in allenamento con Vida sulle spalle. “L’Inter è in continuo contatto col medico croato Nemec, tra l’altro capo della commissione Covid della Uefa – scrive La Gazzetta dello Sport -. Vida è in isolamento, il resto della squadra resta in isolamento fiduciario nel ritiro: tutti soli nelle stanze, per mangiare e riposare“.