Corsera: “Inter, Zhang atteso a giorni a Milano. Entro fine mese 250 mln per…”

Il presidente nerazzurro dovrebbe tornare in Italia a brevissimo: ecco il piano per progettare il futuro della società

Sono settimane cruciali per il futuro a breve termine dell'Inter. Oltre alla notizia di una nuova pista Made in USA, è atteso anche Steven Zhang a Milano entro qualche giorno per definire quello che sarà del club nerazzurro. Spiega infatti il Corriere della Sera: "Se l'Inter potrà aprire un ciclo lo si capirà presto, quando il presidente Steven Zhang tornerà dalla Cina. Il numero uno nerazzurro è atteso a giorni, entro fine mese dovrebbe schiarirsi la situazione societaria: si aspetta un'iniezione di 250 milioni e con lo scudetto in tasca si potranno disegnare i piani futuri. La dirigenza e l'allenatore andranno in scadenza nel 2022, prematuro pensare ora ai rinnovi e alla stagione che verrà".