Per fortuna siamo solamente all’inizio e in campionato la classifica è cortissima. A patto però di invertire subito la marcia e tornare sui regimi dello scorso anno. Perché poi non si spiega come tra Monza e Milan ci sia stata un’ottima partita disputata sul campo del City, dove i ragazzi di Inzaghi hanno sfoggiato una prestazione da Inter contro i vice campioni d’Europa.

Mi spiego meglio: ho la sensazione, ma parlo solo di sensazione, che l’idea del gruppo sia quella dare priorità alla Champions, dopo la finale di due anni fa. E’ una mia idea, basata su quanto visto in questo avvio. Mi auguro che non sia così, perché con la rosa che abbiamo ( che non è certo fatta da due squadre come alcuni pruriginosamente ci hanno detto più volte) la priorità debba essere il campionato dove ci sono buone possibilità di poter arrivare fino in fondo. Il calendario non ci agevolerà sicuramente, perché dopo un inizio difficile l’Inter è attesa da partite complicate. Udinese e Torino hanno iniziato benissimo la stagione e ci diranno molto della stagione dei nerazzurri, Roma e Juve invece serviranno a definire quale sarà l’obiettivo stagionale dei nerazzurri.