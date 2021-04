Annuncio incredibile di Aubameyang: “Niente EL, ho contratto la malaria”

Il giocatore dell'Arsenal si è ammalato quando era impegnato nelle gare con la nazionale del Gabon

In un post sui social ha scritto: "Volevo ringraziare tutti per i messaggi e le chiamate. Purtroppo alcune settimane fa ho contratto la malaria mentre ero in servizio con la nazionale in Gabon. Ho passato alcuni giorni in ospedale questa settimana ma mi sento già molto meglio. Grazie ai grandi medici che hanno rilevato e curato il virus molto rapidamente. Non mi sentivo davvero me stesso nelle ultime due settimane, ma presto tornerò più forte che mai". Un annuncio incredibile che ha scioccato un po' tutto il popolo del calcio alle prese, come il resto del mondo, con il coronavirus.