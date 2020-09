Aubameyang: “Ho ricevuto diverse offerte, ma resto all’Arsenal. Mi ha convinto Arteta”

“Ci sono state diverse offerte, in particolare dal Barcellona, ma anche da parte di altri club”. In una intervista ai microfoni di Canal Plus, Pierre-Emeric Aubameyang ha confessato di aver ricevuto numerose richieste in estate ma di aver deciso di rimanere all’Arsenal. L’attaccante dei Gunners ha rifiutato ogni offerta grazie al tecnico dei londinesi Mikel Arteta. “Abbiamo parlato tanto durante il lockdown, mi ha spiegato i termini del progetto e mi ha convinto – ha evidenziato – E poi sono rimasto per l’affetto che ricevo dai tifosi e dalle persone del club. Da quando sono qui mi sento come uno di loro, e per questo motivo resterò qui. E’ semplice”